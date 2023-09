Generali: Fitch migliora rating IFS e IDR. La nota del gruppo

18/09/2023 17:39

Le borse europee chiudono in deciso ribasso la prima seduta della settimana. A Piazza Affari il Ftse Mib chiude in calo dell’1,07% a 28.585,86 punti, con acquisti soprattutto su Banca Mps (+2,1%), Bper Banca (+1,8%) e Banco Bpm (+1,6%) mentre arretrano Moncler (-3,1%), A2A (-3,1%) e Erg (-2,8%). Sul Forex, il cambio euro/dollaro viaggia in […]