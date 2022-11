Gas TTF scatta ai massimi a un mese e mezzo

Il prezzo del gas naturale in Europa torna a surriscaldarsi complice l’ondata di freddo che dovrebbe esercitare una maggiore pressione sulle scorte accumulate grazie agli afflussi record di gas naturale liquefatto durante l’estate. Gazprom intanto ha indicato che i flussi di gas attraverso l’Ucraina continueranno come al solito oggi, nonostante in precedenza abbia minacciato di interrompere il transito a causa di un litigio con la Moldavia.

Il futures gas TTF di Amsterdam con scadenza gennaio si è spinto fino a oltre €138 a megawattora, con un rialzo del 4,8%, sui massimi da metà ottobre.