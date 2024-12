FS: nuovo finanziamento a 4 anni con Intesa Sanpaolo di 2 miliardi di euro

Ferrovie dello Stato ha annunciato la conclusione delle operazioni di raccolta a medio/lungo termine del 2024 con la sottoscrizione di un finanziamento quadriennale con Intesa Sanpaolo per un totale di due miliardi di euro. I proventi, spiega la società, saranno rivolti in particolare a finanziare spese di manutenzione straordinaria per l’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, totalmente rispondenti ai principi ESG perché relative a progetti in grado di produrre significativi benefici ambientali e sociali.

Si conferma con questa operazione l’appetito del mercato dei capitali per il rischio di credito e per i progetti del Gruppo FS, in un anno in cui FS ha già realizzato operazioni finanziarie a medio/lungo termine per complessivi 3,95 miliardi di euro. L’operazione consentirà di estendere fino al gennaio 2029 la scadenza del finanziamento a breve termine – del medesimo importo – sottoscritto con Intesa Sanpaolo il 25 luglio 2023, in scadenza il prossimo 20 gennaio 2025.