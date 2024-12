A2A: siglato con Ascopiave contratto per compravendita di asset reti gas

A2A e Ascopiave hanno sottoscritto un contratto preliminare di acquisto relativo all’acquisizione da parte di Ascopiave del 100% delle quote di un veicolo societario che sarà titolare al closing di un ramo di azienda comprendente per intero un compendio di assets composto da circa 490 mila pdr di distribuzione gas relativi agli ATEM nelle province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi, con una RAB 2023 di 397 milioni di euro e un Ebitda 2023 pari a 44 milioni.

Gli asset ricompresi nel ramo di azienda oggetto dell’operazione, spiega una nota, “sono attualmente detenuti da Unareti e da LD Reti (società interamente controllate da A2A) e saranno oggetto di conferimento nel suddetto veicolo nel periodo intercorrente fra il signing e il closing”.

Nel dettaglio, il prezzo base per l’operazione è di 430 milioni di euro, che esprime la valutazione del ramo d’azienda al 31 dicembre 2023, soggetto ad aggiustamento a valle del closing, come da prassi.

Il deal è subordinato al verificarsi di condizioni sospensive abitualmente previste per questo genere di operazioni, tra cui l’esperimento della procedura c.d. Golden Power. Il perfezionamento del closing è previsto entro il luglio 2025.

Ascopiave finanzierà l’acquisizione in misura prevalente attraverso le risorse derivanti dall’esercizio della opzione di vendita sulla propria partecipazione di minoranza in EstEnergy e, per la parte rimanente, attraverso l’assunzione di nuovo debito finanziario.