Francia: maxi multa ad Amazon Logistique per 35 milioni di dollari

Un’autorità di regolamentazione francese ha multato il gestore dei grandi magazzini di Amazon in Francia per 32 milioni di euro (34,7 milioni di dollari) per l’eccessiva sorveglianza dei suoi dipendenti.

L’Autorità francese per la protezione dei dati (CNIL) ha dichiarato che Amazon France Logistique ha fornito ai dipendenti degli scanner per registrare le attività svolte sul posto di lavoro, come la rimozione di articoli dagli scaffali e l’imballaggio. Questi dati venivano poi utilizzati per calcolare “la qualità, la produttività e i periodi di inattività di ciascun dipendente”.