Verizon registra perdite nel 2023 ma sorprende con nuovi abbonati

Nel quarto trimestre del 2023, Verizon ha registrato una perdita netta di 2,7 miliardi di dollari, rispetto a un utile di 6,57 miliardi registrato lo stesso periodo dell’anno precedente. Queste perdite includono voci straordinarie per un totale di 7,8 miliardi di dollari, di cui 5,8 miliardi sono dovuti a svalutazioni dell’avviamento su alcune attività.

L’utile per azione di Verizon ha mostrato un trend negativo, passando da 1,56 dollari per azione un anno fa a -0,64 dollari. Tuttavia, a livello rettificato, l’utile per azione si è attestato a 1,08 dollari, sebbene in calo rispetto agli 1,19 dollari dell’anno precedente, ha superato le previsioni degli analisti di 1,07 dollari. Nel frattempo, i ricavi operativi nel trimestre sono rimasti stabili, registrando una lieve flessione dello 0,3% a 35,1 miliardi di dollari.