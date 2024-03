RCS MediaGroup, l’utile è salito a 57 milioni nel 2023

27/03/2024 13:13

Ita Airways ha annunciato un notevole miglioramento nei suoi risultati finanziari per il 2023, con una perdita netta ridotta a 5 milioni di euro, in forte diminuzione rispetto all’anno precedente. La compagnia aerea ha inoltre registrato un incremento del 67% nei ricavi da passeggeri e un margine operativo lordo tornato in positivo.