Ford pronta a sfidare Tesla con nuovi veicoli elettrici economici

Ford Motor intende lanciare dei veicoli elettrici piccoli e a basso costo per frenare le perdite nel segmento EV e lanciare la sfida a Tesla e ai produttori automobilistici cinesi.

Ad annunciarlo è stato il Ceo Jim Farley, dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre che mostrano un Eps di 0,29 dollari, ben oltre i 13 centesimi previsti dagli analisti. Anche i ricavi, pari a 46 miliardi di dollari, hanno superato i 40,3 miliardi del consensus.

Farley ha dichiarato che Ford sta ricalibrando la sua strategia, abbandonando i grandi EV costosi, poiché i prezzi elevati rappresentano la barriera principale per convincere i possessori di automobili tradizionali a passare all’elettrico.

Per l’anno in corso, Ford prevede un utile operativo tra i 10 miliardi e i 12 miliardi di dollari, rispetto ai 10,4 miliardi del 2023. A novembre la società aveva abbassato la stima a 10-10,5 miliardi per via dello sciopero di sei settimane del sindacato United Auto Workers.

Per aumentare i profitti, il produttore di automobili prevede tagli ai costi per 2 miliardi di dollari, puntando su aree come materiali, trasporti e operazioni di produzione.

Ford ha anche annunciato un dividendo supplementare di 18 centesimi per azione, oltre al regolare dividendo trimestrale di 15 centesimi, entrambi in pagamento il 1° marzo.