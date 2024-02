Tassi, Kashkari (Fed): quest’anno due o tre tagli saranno appropriati

Il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, ha dichiarato di aspettarsi che la banca centrale taglierà i tassi solo poche volte quest’anno, contrariamente alle aspettative del mercato.

“Seduto qui oggi, direi che due o tre tagli sarebbero appropriati per me in questo momento”, ha detto durante un’intervista a “Squawk Box” della CNBC. “Ma ancora una volta, non voglio pregiudicare le cose, ma questo è il mio istinto, basato sui dati che abbiamo finora”.