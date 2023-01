Fmi: stima Pil Italia rivista al rialzo per il 2023 (+0,6%), bene anche Eurozona (+0,7%)

Il Pil italiano crescerà dello 0,6% nel 2023 e dello 0,9% nel 2024. E’ quello che emerge dall’ultimo aggiornamento del Fondo Monetario Internazionale (FMI) che ha rivisto al rialzo le stime di crescita per l’anno in corso (+80 punti base rispetto al -0,2% di ottobre) e al ribasso per il prossimo (-40 bp rispetto al +1,3% stimato a ottobre).

Per quanto riguarda l’Eurozona, la attesa è crescita dello 0,7% quest’anno (20 bp superiore a quella prevista a ottobre) e all’1,6% nel 2024 (20 bp su ottobre). La crescita della Germania sarà quasi ferma quest’anno (+0,1%, 40 bp rispetto a ottobre) per poi accelerare nel 2024 all’1,4% (-10 bp).

Più in generale, le stime di crescita elaborate dal FMI a livello mondiale per il 2023 si sono alzare al +2,9% pur constatando un rallentamento della crescita rispetto all’anno precedente.