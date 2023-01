Leonardo confermata per il terzo anno consecutivo nel Gender-Equality Index 2023 di Bloomberg

Leonardo è stata inclusa per il terzo anno consecutivo nel Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato che valuta la performance delle società quotate nella comunicazione dei dati sull’equità di genere.

La valutazione si basa su cinque pilastri: leadership femminile e pipeline dei talenti interni, parità salariale, cultura di inclusione, politiche contro le molestie sessuali e “brand” a favore delle donne. Il GEI 2023 è costituito da 484 aziende che operano in 45 paesi e undici settori diversi, per una capitalizzazione di mercato pari a 16 triliardi di dollari.

Leonardo, che rientra nel settore “Industrials”, è tra le poche società dell’Aerospazio e Difesa incluse nel GEI 2023. La società si è distinta per la trasparenza nella comunicazione delle informazioni richieste ottenendo il massimo punteggio, e si è posizionata al di sopra della media settoriale e globale per parità salariale tra i generi, politiche contro le molestie sessuali e riconoscibilità del brand come “brand” a favore delle donne.