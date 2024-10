FMI conferma le previsioni di crescita per l’Italia: PIL a +0,8% nel 2025

Il Fondo Monetario Internazionale ha confermato le sue previsioni di crescita per l’economia italiana, con un aumento del PIL stimato dello 0,7% per quest’anno. Tuttavia, per il 2025, la crescita prevista è stata leggermente ridotta allo 0,8% rispetto allo 0,9% stimato in precedenza. Questo aggiornamento è stato rivelato nel recente World Economic Outlook, pubblicato in occasione degli Annual Meetings a Washington.

L’Italia continua a mostrare una “debolezza persistente” nel settore manifatturiero, simile alla situazione in Germania. Tuttavia, il Paese beneficia degli effetti positivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), finanziato dall’Unione Europea, che sostiene la domanda interna.

Per l’eurozona, le previsioni sono state riviste al ribasso, con una crescita del PIL dello 0,8% per quest’anno, leggermente inferiore rispetto alla stima di luglio. Per il 2025, la crescita non supererà l’1,2%, rispetto all’1,5% precedentemente previsto. Nonostante ciò, l’eurozona potrà contare su una “migliore performance delle esportazioni, in particolare di beni”. Il prossimo anno, si prevede che una “domanda interna più forte” contribuirà significativamente alla crescita economica. L’incremento dei salari reali dovrebbe stimolare i consumi, mentre un graduale allentamento della politica monetaria favorirà gli investimenti.