Finanza sostenibile, Salone.SRI 2022: adesioni record. Tutti i presenti da Goldman Sachs AM a BlackRock

Oltre 700 tra investitori istituzionali e professionali hanno partecipato in presenza alle conferenze del salone.SRI 2022, il primo evento in Italia dedicato esclusivamente alla finanza sostenibile che quest’anno ha segnato un + 55% di presenze rispetto all’edizione precedente.

La crescente partecipazione alle conferenze e, soprattutto, i punteggi elevati di soddisfazione per la qualità dei relatori e la profondità del lavoro di ricerca, certificano il ruolo ormai consolidato del salone.SRI nel panorama italiano della finanza sostenibile. Un’edizione, quella del 2022, che ha coinvolto autorevoli esponenti di fondi pensione, casse di previdenza e delle maggiori istituzioni finanziarie, tra cui BCE e Banca d’Italia, oltre a 30 asset manager in qualità di partner.

“Il sondaggio di valutazione che abbiamo inviato ai partecipanti dell’edizione 2022 (investitori istituzionali, consulenti finanziari, private banker e figure apicali del mondo corporate) dimostrano come il salone.SRI sia ormai vissuto come un’occasione di alta formazione per approfondire temi di stringente attualità, utili per portare la propria professionalità a un livello superiore. In particolare, l’86% dei partecipanti ha espresso un giudizio fortemente positivo sull’esperienza, ribadendo un grande interesse per le tematiche affrontate durante le conferenze”, ha ribadito Luca Testoni fondatore del salone.SRI e Amministratore Delegato di ET.Group – The knowledge company, think tank specializzato in sostenibilità.

Se nell’edizione 2022, un anno in cui il modello environmental, social e governance è finito sotto attacco, il focus tematico principale è stato rivolto alla valorizzazione di approcci sostenibili in linea con le best practice internazionali e l’evoluzione della normativa, nel 2023 (in linea con quanto emerso dal sondaggio di valutazione) verranno ulteriormente approfonditi i modelli di integrazione dell’analisi ESG e di impact, le simulazioni di portafoglio e il tema dei rating ESG.

L’ottava edizione del salone.SRI a Milano si terrà a Palazzo delle Stelline nelle giornate del 14 e 15 novembre 2023.

Gli Asset Manager che hanno preso parte all’edizione 2022 del salone.SRI sono: AllianceBernstein, Allianz Global Investors, Amundi ETF, Amundi SGR, Banca Generali Private, BlackRock, BNP Paribas Asset Management, Candriam, Capital Group, DPAM, DWS, Etica SGR, Eurizon, Fidelity International, Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram Asset Management SGR, Goldman Sachs Asset Management, Gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano, Illimity, iShares by BlackRock, Kairos Partners SGR, La Financière de L’Echiquier, NN Investment Partners, Nordea Asset Management, Nuveen, Pictet Asset Management, Raiffeisen Capital Management, RBC BlueBay, Swisscanto, UBS Asset Management, Volksbank.