Ewiva, joint venture lanciata da Enel X Way e Volkswagen per spingere l’e-mobility in Italia

Il gruppo Volkswagen ed Enel X Way, società del gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica, hanno lanciato la joint venture paritetica Ewiva con l’obiettivo di accelerare la diffusione dell’e-mobility in Italia realizzando “la piu’ grande, affidabile e capillare” rete di ricarica ad alta potenza (Hpc) in tutto il Paese. Ad annunciarlo sono state le due società oggi a un evento dedicato.

Ewiva è dunque una soluzione per la ricarica veloce di auto elettriche in Italia realizzata in sinergia da Volkswagen e Enel X Way. L’annuncio odierno e l’inaugurazione a Roma della prima stazione di ricarica premium di Ewiva segnano il successo e la prosecuzione della solida collaborazione tra il Gruppo Volkswagen e il Gruppo Enel per la creazione di un ecosistema completo per la mobilità elettrica in Italia.