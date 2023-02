Ferrari: ricavi netti a +19,3%, consegne crescono del 18,5%. Titolo accelera in Borsa

Consegne totali pari a 13.221 unità, in aumento del 18,5% rispetto al 2021 e ricavi netti pari a Euro 5.095 milioni, in aumento del 19,3% rispetto all’anno precedente e utile netto pari a Euro 939 milioni e utile diluito per azione pari a Euro 5,09. Questi alcuni dei risultati relativi al quarto trimestre e ai dodici mesi chiusi il 31 dicembre 2022 per Ferrari.

Nel 2022 le vetture consegnate hanno raggiunto le 13.221 unità, con un incremento di 2.066 unità o del 18,5% rispetto all’anno precedente. L’aumento delle consegne nel corso dell’anno, si legge nella nota, è stato trainato dalla Ferrari Portofino M e dalla famiglia SF90, nonché dalla fase di accelerazione della 296 GTB e della 812 Competizione. Le consegne delle Ferrari Monza SP1 e SP2 sono diminuite rispetto all’anno precedente e sono terminate nel primo trimestre 2022. Nel quarto trimestre 2022 sono iniziate le consegne delle prime Daytona SP3. Tutte le aree geografiche hanno contribuito positivamente. La regione EMEA ha registrato un aumento dell’8,5%, le Americhe sono cresciute del 21,8%, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno riportato un incremento del 72,6% e la regione Resto dell’APAC è cresciuta del 17,1%. Le scelte di allocazione geografica hanno seguito il ritmo di introduzione dei nuovi modelli.

“Lo scorso anno si è concluso con risultati finanziari eccezionali che hanno raggiunto e superato la nostra guidance stabilendo nuovi record in tutte le metriche, come un utile netto di 939 milioni di Euro e una generazione di free cash flow industriale di 758 milioni di Euro. Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo” – ha commentato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari. “Nonostante il complesso scenario macroeconomico globale, guardiamo avanti con grande fiducia, incoraggiati dai numerosi segnali e risultati di un’azienda in evoluzione. Stiamo innovando costantemente i nostri prodotti e processi, avvicinandoci ai nostri obiettivi di decarbonizzazione. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione, alla volontà di progresso, all’apprendimento continuo, al focus e alla fiducia che contraddistinguono le nostre persone”.

Al momento in Borsa il titolo Ferrari accelera a +1,91% a 234,60 euro per azione.