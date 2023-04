Fed prepara revisione regole di supervisione bancaria dopo il fallimento di SVB

28/04/2023 16:58

Glass Lewis, un importante consulente per i proxy, suggerisce agli azionisti di Enel di respingere la scelta del governo italiano per il prossimo presidente dell’azienda, sostenendo un candidato alternativo, Marco Mazzucchelli. La disputa segna la prima battaglia tra azionisti per le nomine del consiglio di amministrazione di Enel e sfida l’immagine pro-business del governo di Giorgia Meloni.