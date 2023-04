Enel: per scelta presidente Glass Lewis sostiene Mazzucchelli

Glass Lewis & Co, nota società di proxy advisory, ha invitato gli azionisti di Enel a respingere la scelta del governo italiano per il futuro presidente dell’azienda, sostenendo invece un candidato alternativo.

Secondo un rapporto dell’advisor consultato da Bloomberg, Glass Lewis appoggia Marco Mazzucchelli, proposto inizialmente dal fondo londinese Covalis Capital, che detiene circa l’1% delle azioni Enel. Gli azionisti voteranno per il nuovo consiglio della società il 10 maggio.

Covalis Capital si è dimostrato contrario alla lista di candidati proposta dal governo, definendo il processo di nomina “opaco”. Anche Mondrian Investment Partners, che dichiara di possedere circa l’1,7% di Enel, ha annunciato venerdì di votare per la lista che include Mazzucchelli, favorevole a un presidente “indipendente”.

La disputa costituisce un’importante sfida per il governo di destra di Giorgia Meloni, che ha scelto come candidato Paolo Scaroni, ex CEO di Eni.

Non tutti i consulenti concordano sul futuro della società. Il proxy advisor Institutional Shareholder Services, ad esempio, ha raccomandato di sostenere Scaroni come presidente.