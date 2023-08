Evergrande: titolo torna in Borsa per prima volta da marzo 2022. Tonfo dell’87%

Il titolo del gigante immobiliare cinese Evergrande, che la scorsa settimana ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti, segna un crollo dell’87% alla borsa di Hong Kong, dove è tornato a essere scambiato per la prima volta dal 21 marzo del 2022.

Il ritorno in Borsa delle azioni di Evergrande è avvenuto in concomitanza con la pubblicazione dei conti del gruppo, che hanno messo in evidenza che, nel corso del primo semestre del 2023, il gigante cinese ha sofferto una perdita di 39,25 miliardi di yuan, comunque in riduzione rispetto al rosso di bilancio pari a 86,17 miliardi di yuan riportato nello stesso periodo dello scorso anno.