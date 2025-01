Europa in modesto rialzo, Piazza Affari resta indietro

Giornata moderatamente positiva per le borse europee, eccetto Piazza Affari. Il Ftse Mib termina in calo dello 0,3% a 36.143 punti, appesantito anche dallo stacco dell’acconto sul dividendo da parte di Enel e Snam. Oltre alla stessa Enel (-2,2%), arretrano Hera (-1,6%), Eni (-1,4%) e Terna (-1,4%) mentre guadagnano terreno Iveco Group (+2,7%) e Stellantis (+2,4%).

Chiusa Wall Street per il Martin Luther King’s Day, ma i riflettori sono comunque puntati in America per la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, che culminerà con il giuramento alle 18:00 italiane.

Intanto, il presidente eletto ha intrattenuto un colloquio telefonico con il leader cinese Xi Jinping e sembrerebbe più aperto al dialogo con Cina, Canada e Messico sul tema del commercio. Questo ha dato parziale sollievo ai mercati, preoccupati per un’eventuale imposizione immediata di nuovi dazi e una conseguente guerra tariffaria.

Al via oggi anche il forum di Davos, mentre nei prossimi giorni verranno esaminati anche gli indici Pmi delle principali economie, le trimestrali Usa e la riunione della Bank of Japan.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta in area 109 punti base, con il titolo italiano al 3,61% e quello tedesco al 2,52%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent buca al ribasso gli 80 dollari al barile e l’oro si mantiene sopra i 2.700 dollari l’oncia.

Sul forex, l’euro/dollaro si avvicina a quota 1,04 e il dollaro/yen cala a 155,6 aspettando la riunione della BoJ venerdì. Fra le criptovalute, il Bitcoin scende sotto i 105 mila dollari dopo aver registrato un nuovo record oltre i $109.000.