Istat, l’industria italiana registra una crescita del 3,8% a gennaio

Il settore industriale italiano ha iniziato l’anno con una performance positiva, registrando un incremento del fatturato del 3,8% in termini di valore e del 4% in termini di volume nel mese di gennaio. Questo risultato, al netto dei fattori stagionali, riflette una crescita robusta sia sul mercato interno che su quello estero.

In dettaglio, il mercato interno ha mostrato un aumento del 3,9% sia in valore che in volume, mentre il mercato estero ha segnato un incremento del 3,6% in valore e del 4,4% in volume. Questi dati positivi, forniti dall’Istat, indicano una ripresa significativa per il settore industriale italiano, nonostante l’indice grezzo abbia registrato un calo tendenziale dell’1,4%.