ETF Ethereum: parte oggi il trading dopo l’ok della Sec a BlackRock & Co.

E’ atteso per la giornata di oggi, martedì 23 luglio, l’inizio delle contrattazioni per gli ETF sull’Ethereum. Il via libera al trading degli ETF sulla seconda criptovaluta più grande al mondo è arrivato ieri dalla Sec. L’ok è stato dato agli emittenti BlackRock (BLK), Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, e 21 Shares. L’approvazione è successiva al semaforo verde che la Sec ha dato a gennaio agli ETF su Bitcoin (BTC).