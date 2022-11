ESG: Goldman Sachs pagherà una sanzione di 4 milioni di dollari alla SEC

Goldman Sachs pagherà 4 milioni di dollari per risolvere le accuse delle autorità di regolamentazione statunitensi, secondo le quali la sua unità di gestione patrimoniale non avrebbe valutato correttamente i fattori ambientali, sociali e di governance in alcuni dei suoi prodotti di investimento.

La Securities and Exchange Commission ha dichiarato che l’unità di Goldman Sachs Asset Management “ha avuto diverse carenze nelle politiche e nelle procedure riguardanti la ricerca ESG che i suoi team di investimento hanno utilizzato per selezionare e monitorare i titoli”. La presunta cattiva condotta si è verificata dall’aprile 2017 al febbraio 2020, ha dichiarato la SEC in un comunicato. I problemi riguardavano Goldman Sachs ESG Emerging Markets Equity Fund, Goldman Sachs International Equity ESG Fund e una strategia di gestione separata di US Equity ESG, ha dichiarato Goldman Sachs in un comunicato. “Queste questioni storiche non hanno avuto un impatto sostanziale sulla conformità degli investimenti ai criteri ESG contenuti in tali politiche e procedure”, ha dichiarato. La banca non ha ammesso o negato le conclusioni dell’autorità di regolamentazione. La SEC, sotto la guida del presidente Gary Gensler, ha proposto regole più severe sui nomi dei fondi e informazioni più standardizzate per i prodotti di investimento che riportano l’etichetta ESG. L’agenzia ha anche intentato cause relative alle informazioni e al marketing ESG, tra cui una che coinvolge un’unità della Bank of New York Mellon Corp. per aver fatto credere falsamente che alcuni fondi comuni di investimento fossero stati sottoposti a una revisione della qualità ESG.

La portavoce di Goldman Sachs, Mary Athridge, ha dichiarato che la banca è “lieta di aver risolto questa questione, che riguardava politiche e procedure storiche relative a tre portafogli di investimento del gruppo Goldman Sachs Asset Management Fundamental Equity”.