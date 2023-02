Ericsson taglierà in Svezia 1.400 posti di lavoro

Ericsson, il produttore svedese di apparecchiature per le telecomunicazioni, nella giornata di oggi ha deciso di tagliare circa 1.400 posti di lavoro in Svezia, in modo da ridurre i costi a livello globale.

La società aveva precedentemente annunciato l’intenzione di tagliare i costi di 9 miliardi di corone ($ 880 milioni) entro la fine del 2023 in quanto la domanda rallenta in alcuni mercati, incluso nel Nord America.

Ma non solo, con tutta probabilità saranno successivamente annunciati ulteriori tagli di posti di lavoro anche in altri paesi.