Mirabaud AM completa l’acquisizione di un polo di uffici in Ohio. Raggiunti i $600 mln di portafoglio immobiliare negli Usa

Mirabaud Asset Management nella giornata di oggi ha finalizzato l’acquisizione di un polo di uffici costituito da due edifici, occupati da un centro medico e una fondazione accademica no-profit.

Mirabaud Asset Management ha strutturato l’acquisizione come una partnership immobiliare commerciale istituzionale, con sede a Lussemburgo, per conto della propria clientela internazionale.

Con questa acquisizione il valore del portafoglio immobiliare di Mirabaud negli Stati Uniti sale a circa 600 milioni di dollari.

Il Vernon Campus, un complesso di 28.000 metri quadri, è un polo uffici all’avanguardia, concesso in locazione fino al 2032 al secondo maggior datore di lavoro dell’area metropolitana di Cincinnati. Il campus ospita la sede amministrativa del Centro medico pediatrico di Cincinnati e ha una posizione strategica, in quanto si trova all’epicentro del principale polo accademico e di ricerca al mondo, con istituti e personale d’eccellenza.

Mirabaud Asset Management continua a far crescere il proprio portafoglio immobiliare attraverso l’acquisizione di uffici a locatario unico e sedi logistiche nei principali mercati negli Stati Uniti. Dal 2019 ha partecipato all’acquisizione di sei proprietà. Il team di investimento immobiliare punta su immobili di alta qualità e di importanza cruciale, in regioni con trend demografici ed economici positivi, con locatari investment grade che hanno sottoscritto contratti d’affitto a lungo termine.

“L’acquisizione degli immobili di Vernon Campus rientra nella strategia di Mirabaud che si propone di identificare, strutturare e acquisire edifici industriali e uffici di alta qualità e di importanza cruciale, in regioni degli Stati Uniti dinamiche e in crescita”. Commenta Vaqar Zuberi, Senior Vice President di Mirabaud Asset Management

“Come nelle acquisizioni precedenti, Vernon Campus ha un locatario investment grade a lungo termine, un centro medico-accademico no profit. L’obiettivo del team di investimento immobiliare di Mirabaud è quello di ampliare il portafoglio immobiliare istituzionale con immobili industriali e uffici di alta qualità. Il team sta già lavorando al prossimo progetto, ovvero l’acquisizione di un importante immobile da 110 milioni di dollari, concesso in affitto a una delle principali multinazionali al mondo in campo tecnologico.”