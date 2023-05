Airbnb: ritorno all’utile nel I trimestre

Airbnb ha registrato nel primo trimestre dell’anno un utile per azione di 18 centesimi su un fatturato di 1,8 miliardi di dollari, rispetto alle stime di Wall Street per un utile di 20 centesimi su un fatturato di 1,79 miliardi di dollari. Nello stesso periodo dell’anno precedente la società aveva registrato una perdita di 0,03 dollari.

Il ritorno all’utile nel 1° trimestre è stato determinato dalla forza delle prenotazioni di pernottamenti, che sono aumentate del 19% nel 1° trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sostenendo un aumento del 19% del valore lordo delle prenotazioni, una metrica di performance chiave, a 20,4 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda il secondo trimestre, la società ha previsto un fatturato compreso tra 2,35 e 2,45 miliardi di dollari, in linea con le stime di Wall Street per 2,42 miliardi di dollari, ma ha anche adottato un tono cauto.