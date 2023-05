Eli Lilly: titolo a +4% dopo test positivi farmaco Alzheimer

Le azioni di Eli Lilly & Co avanzano di oltre il 4% nel trading pre-market, dopo i risultati positivi riscontrati dal suo farmaco sperimentale contro l’Alzheimer nella fase finale della sperimentazione. Un passaggio che apre la strada alla società per richiedere l’approvazione del preparato negli Stati Uniti.

Il farmaco, donanemab, ha rallentato la malattia del 35% in un anno e mezzo in uno studio condotto su 1.182 pazienti con sindrome di Alzheimer in fase iniziale.

La società ha dichiarato che prevede di richiedere l’approvazione degli Stati Uniti questo trimestre.