TSMC: valuta con partner investimento da €10 miliardi per impianto in Germania

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) sta discutendo con i suoi partner la possibilità di investire fino a €10 miliardi per la costruzione di un impianto di fabbricazione di chip nella regione della Sassonia, in Germania, secondo fonti a conoscenza della situazione. La joint venture coinvolgerebbe TSMC, l’olandese NXP Semiconductors e le tedesche Robert Bosch e Infineon Technologies.

Il progetto prevede sovvenzioni statali e avrebbe un budget di almeno €7 miliardi, ma l’investimento totale potrebbe avvicinarsi a €10 miliardi, stando a quanto riportato dalle fonti. Una decisione finale non è stata ancora presa e i piani potrebbero ancora cambiare.

La portavoce di TSMC, Nina Kao, ha dichiarato che l’azienda sta ancora valutando la possibilità di costruire un impianto in Europa, senza fornire ulteriori dettagli. I portavoce di NXP, Bosch, Infineon e del Ministero dell’Economia tedesco si sono rifiutati di commentare il progetto.

Il presidente di TSMC, Mark Liu, aveva comunicato agli azionisti nel 2021 che la società aveva iniziato a valutare l’ipotesi di creare operazioni produttive in Germania, la più grande economia europea. L’impianto europeo proposto si concentrerebbe sulla produzione di chip per il settore automobilistico, come ha affermato l’amministratore delegato C. C. Wei.