Dotstay: da Borsa Italiana ok a negoziazioni su Euronext Growth Milan-Segmento Professionale

Dotstay S.p.A. società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha annunciato con un comunicato di “aver ricevuto in data odierna (ieri per chi legge) da Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, il provvedimento di Ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, sistema organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A”.

Dotstay “rende altresì noto che ha chiuso con successo il collocamento, con una raccolta complessiva pari a Euro 2,16 milioni. Il collocamento, rivolto ad investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo, ha avuto ad oggetto complessive n. 573.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi Euro 2,16 milioni (l’Offerta)”.

“Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 3,77 cadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari ad Euro 9,52 milioni e un flottante previsto pari al 26,33%”.

Ai sottoscrittori delle n. 573.000 azioni ordinarie rinvenienti dall’Offerta, verranno altresì assegnati gratuitamente warrant denominati ‘Warrant Dotstay’ (i ‘Warrant’), nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione ordinaria sottoscritta in sede di aumento di capitale”.

“Il successo del collocamento è per noi un traguardo importante: testimonia l’apprezzamento degli investitori per il posizionamento che la nostra società è riuscita a conquistarsi nel mercato immobiliare ora in forte crescita dopo due anni di pandemia – ha dichiarato Alessandro Adamo, fondatore e Amministratore Delegato di Dotstay – Il traguardo odierno rappresenta il nuovo punto di partenza del nostra strategia di crescita che perseguiremo con determinazione e dedizione”.

“Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Dotstay sarà composto da n. 3.073.000 Azioni di cui n. 2.524.343 azioni ordinarie e n. 548.657 azioni a voto plurimo”.

Codici identificativi

Alle Azioni Ordinarie è stato attribuito il codice ISIN IT0005523839.

Ai Warrant è stato attribuito il codice ISIN IT0005523821.