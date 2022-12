Alerion Clean Power prosegue buyback. Raggiunto lo 0,43% del capitale sociale

Nella giornata di oggi Alerion Clean Power ha reso noto che nel periodo che va dal 16 al 27 dicembre 2022, sono state acquistate n. 9.731 azioni proprie al prezzo medio di Euro 33,1511 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 322.593,81. L’operazione in questione è stata autorizzata dall’Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2022.

Al 27 dicembre 2022, il numero complessivo delle azioni detenute da Alerion Clean Power è pari a n. 235.087 rappresentative del 0,43350 % del capitale sociale.