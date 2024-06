Dollaro al test della fiducia consumatori Usa

Movimenti incerti per il dollaro che guarda ai dati macro in uscita oggi. Il Dollar Index si muove in area 105,46 (-0,01%), dopo i ribassi registrati ieri.

“Il dollaro ha aperto la settimana in calo ieri, in attesa di dati da oggi a venerdì che potrebbero rafforzare le attese di un paio di tagli dei tassi Fed quest’anno invece di una mossa singola come prospettato al recente FOMC – commenta l’economista Asmara Jamaleh nella ‘Forex Flash’ -. Il primo test sarà oggi con la fiducia dei consumatori attesa in calo. Salvo sorprese verso l’alto il dollaro dovrebbe indebolirsi o al più stabilizzarsi”.