Dl Aiuti quater: positiva la rateizzazione bollette, nessun rischio al sistema utilities (analisti)

Via libera al decreto aiuti quater. L’impianto degli interventi del Governo è sostanzialmente in linea con le anticipazioni dei giorni scorsi. Tra le misure approvate, come ricorda Equita, troviamo l’estensione dei crediti di imposta per le imprese energivore, gasivore ed altre aziende fino alla fine di dicembre, sconti sui carburanti e riduzione dell`Iva al 5% sul gas sempre a fine dicembre e fino all’estensione della norma sullo sblocca trivelle il cui gas aggiuntivo sarà destinato alle aziende energivore a prezzo calmierato.

Tra le novità troviamo una maggiore definizione per le rateizzazione delle bollette. Potranno essere chieste rateizzazioni solo per l’importo eccedente i costi energetici misurati nel periodo 1 gennaio/31 Dicembre 2021. Inoltre è stato prorogato di 1 anno (A gennaio 20241) il termine per la cancellazione della tutela gas, in linea con l’elettrico.

Tra le misure, positive secondo Equita, le decisioni sulle rateizzazioni che limitano l’importo all’eccedenza di costo e a non a tutto il valore della bolletta, con la garanzia Sace e la possibilità di agire già sul recupero del credito dopo 2 insoluti.

Complessivamente l’impianto non comporta quindi rischi per il sistema utilities. Da verificare la prossima finanziaria per il 2023 per la quale il rischio maggiore è la possibilità di modifica della norma sugli extraprofitti concludono dalla Sim milanese.