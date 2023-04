17/04/2023 07:14

Wall Street sembra orientata ad avviare la nuova settimana di contrattazioni in territorio lievemente positivo, dopo le buone arrivate dal fronte societario Usa, in particolare dal mondo delle Big Banks made in Usa. Lo scorso venerdì i giganti finanziari JP Morgan e Wells Fargo hanno pubblicato trimestrali migliori delle attese, allontanando i timori sul settore […]