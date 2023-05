Digital360: chiude due nuove acquisizioni in penisola iberica

Digital360 ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione, tramite la sua controllata spagnola Digital360 Iberia, del 51% di Omnitel Comunicaciones (Omnitel) e del 55% di AdjudicacionesTic, entrambe con sede a Madrid.

L’intesa prevede la possibilità di acquisire le restanti quote nel 2026, in concomitanza dell’approvazione del bilancio relativo all’anno 2025. Per entrambe le operazioni il closing finale è previsto entro il 10 settembre 2023.

Omnitel ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di 19,3 milioni, circa 1 milione di Ebitda ed una posizione finanziaria netta creditoria di 0,2 milioni. AdjudicacionesTic ha realizzato nel 2022 un fatturato di 0,9 milioni, un Ebitda di 0,35 milioni e una posizione finanziaria netta creditoria di 0,35 milioni.

Il prezzo pattuito per l’acquisizione del 51% delle quote di Omnitel è pari a 7,7 milioni (oltre il pro-quota della PFN al closing), di cui il 70% verrà pagato all’atto di acquisto ed il residuo 30% nell’anno 2024, al solo verificarsi di certi risultati di redditività della società per l’esercizio 2023.

Per il 55% di AdjustacionesTic, invece, Digital360 mette sul piatto 2,6 milioni di euro (oltre il pro-quota della PFN al closing), di cui il 70% all’atto di acquisto. Anche in questo caso il residuo 30% sarà liquidato nell’anno 2024, al solo verificarsi di certi risultati di redditività della società per il 2023.

In seguito all’approvazione del bilancio 2025 di entrambe le società, Digital360 da una parte e i soci venditori dall’altra si sono riservati delle opzioni incrociate di acquisto e vendita (put&call) sulle residue quote del 49% (Omnitel) e 45% (AdjudicacionesTic).