Mario Gabelli di GAMCO in trattativa per acquistare il Monza

Mario Joseph Gabelli, miliardario americano alla guida di GAMCO Investors, ha formulato un’offerta per l’AC Monza, stimando il valore della squadra fino a 60 milioni di euro, secondo quanto riferito da fonti vicine alla trattativa. L’offerta dovrebbe scadere all’inizio della prossima settimana, hanno aggiunto le fonti.

La holding della famiglia Berlusconi, Fininvest, ha dichiarato martedì che è in fase di dialogo con diversi potenziali partner per l’AC Monza, sottolineando tuttavia che “nessuno di essi è in uno stadio avanzato” delle trattative.

Alec Boccanfuso, analista presso Gabelli, ha affermato che la loro società è sempre interessata agli affari legati allo sport e all’intrattenimento dal vivo, compreso il calcio italiano, senza confermare esplicitamente l’offerta per il Monza.

Qualora l’offerta di Gabelli andasse a buon fine, sarebbe l’ultimo caso di un investitore statunitense che acquista una delle principali squadre della Serie A italiana. Tra gli altri, Dan Friedkin possiede l’AS Roma, mentre Gerry Cardinale di RedBird Capital Partners ha acquistato l’AC Milan nel 2022.

L’Associazione Calcio Monza, fondata nel 1912, è stata acquistata dall’ex quattro volte primo ministro italiano nel 2018, approdando nel 2022 in Serie A. Palella Holdings LLC e Deloitte Legal Italia stanno affiancando come consulenti Gabelli nell’ambito dell’affare.