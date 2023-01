Digital Value: ricavi vicino ai 707 mln nel 2022, superato il consensus dell’1,4%

Digital Value ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2022 con ricavi consolidati, non sottoposti a revisione, pari a 706,9 milioni di euro in aumento di +109,4 milioni rispetto all’anno precedente (+18,3%).

Tale risultato supera di 1,4% il consensus degli analisti determinato in 697,2 milioni e conferma la forte focalizzazione del Paese sugli investimenti per la digitalizzazione e per l’efficientamento delle infrastrutture ICT.

La Digital Business Transformation si attesta al 33,8% dei ricavi consolidati con 239,1 milioni (+60,5%). Nella Line of Business rientrano le attività di Edge Computing, Big Data analytics e le Piattaforme Cloud e Software anche erogate in modalità PAASSAAS, nonché i servizi di Integrazione e Video Comunicazione.

Le attività di Next Generation Data Center, che rappresentano il mercato storico di Digital Value con le attività di gestione e trasporto del dato sulle infrastrutture sia fisiche che virtuali di Data Center, le Reti evolute e la loro sicurezza, hanno generato ricavi per 296,1 milioni, + 18,9 milioni rispetto all’esercizio precedente, attestandosi al 41,9% dei ricavi complessivi del Gruppo.

Le soluzioni di Smart Workplace Transformation hanno contribuito ai ricavi consolidati per 171,7 milioni, in linea con l’anno precedente e pari al 24,3% dei ricavi complessivi. In questa Line of Business, punto di eccellenza del Gruppo per gli elevati standard qualitativi richiesti, rientrano le

attività di supporto e realizzazione della trasformazione digitale delle postazioni di lavoro e della produttività personale dei Clienti, inclusa la sicurezza end point.

Con riferimento ai principali mercati indirizzati, Digital Value ha generato il 43,9% dei ricavi in ambito Public Administration, beneficiando anche dell’avvio del PNRR; il 24% nel settore Telco & Media; il 21,1% verso l’Industry e il 11% verso il mercato Finance, che ha registrato un’importante crescita del 40,8% rispetto il 2021 beneficiando della forte spinta commerciale volta al rafforzamento della posizione del Gruppo sui Gruppi Bancari, oggetto di ingenti investimenti in ICT ed innovazione.