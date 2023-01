Brembo: Equita include per la prima volta l’upside del Sensify, target a +17%.

Equita include per la prima volta l’upside del Sensify (target price in aumento a +17%) che segna l’avvio della transizione da component a system provider. Con Sensify® Brembo evolve da componentista a solution provider (fornendo SW, centraline e altra componentistica oltre a dischi e pinze), dicono gli analisti, con l’opportunità di aumentare le vendite anche a parità di volumi semplicemente sostituendo l’impianto idraulico con Sensify® che stimano valga 1k per auto (sapendo che rimpiazza ABS, liquido freni, EBD, ESC) contro 300-400 delle sole pinze e dischi e migliorare i margini, ritenendo che la componente SW sia più profittevole.