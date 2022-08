De Nora e l’idrogeno verde, titolo sale anche oggi in Borsa: Credit Suisse avvia copertura con rating outperform

Ancora una seduta positiva per De Nora a Piazza Affari. Dopo i rialzi registrati ieri, oggi il titolo sale di circa l’1,9% poco sopra la soglia dei 15 euro. Oggi De Nora, multinazionale italiana che offre tecnologie sostenibili per la Green Economy e quotata in Borsa dallo scorso 30 giugno, è finita sotto la lente d’ingrandimento di Credit Suisse che ha avviato la copertura con rating outperform e target price di 18,5 euro. Gli analisti della banca d’affari svizzera sottolineano il ruolo di “abilitatore di idrogeno verde con forti posizioni di mercato” per il gruppo italiano.