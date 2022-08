Farmacosmo: accordo per acquisizione quota maggioranza ProfumeriaWeb

Farmacosmo, società attiva nel settore health, pharma & beauty, ha comunicato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari al 69,88% del capitale sociale di Vin.Ci. posseduta da Vincenzo Cioffi. La società Target, precisa la nota, è proprietaria del portale ProfumeriaWeb, e-commerce leader in Italia nei settori profumeria, cosmesi e make-up anche su segmento luxury, con oltre 200 marchi all’attivo nel proprio catalogo. Conformemente allo statuto sociale della Target, relativamente al diritto di co-vendita, l’Accordo si intende rivolto anche a tutti gli altri soci affinché questi possano aderirvi.

In base ai termini dell’operazione, l’accordo interviene con il socio venditore per la totalità della sua partecipazione al capitale sociale della Target, pari al 69,88%. Il corrispettivo complessivo per il 100% del capitale della Target è pari a 4.100.000 euro, salva l’applicazione di un meccanismo di aggiustamento di prezzo a favore dell’acquirente basato su talune grandezze tra le quali PFN ed ammontare del magazzino di Vin.Ci. alla data di esecuzione (il closing) ipotizzata per il 30 settembre 2022.

L’acquisizione, si legge nel comunicato, consentirà di poter avviare questa nuova linea di business con una base utenti di oltre 82.000 utenti (riferimento anno 2021), e di oltre 139.0001 ordini totali (idem). L’operazione allarga la value proposition della società, che consolida il suo status di punto di riferimento nell’ambito e-commerce per la cura ed il benessere della persona. Sommando la base utenti cumulata dei portali Farmacosmo e ProfumeriaWeb, nel 2021 si sarebbe potuto apprezzare un incremento di oltre il 33% rispetto a quanto espresso dalla sola Farmacosmo.