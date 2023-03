Creactives Group: dal 7 marzo su EGM Pro

Creactives Group ha chiuso con successo il collocamento per il processo di quotazione all’Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, di complessive 576.000 azioni ordinarie di nuova emissione, il cui prezzo di collocamento è stato fissato pari a 1,75 euro ciascuna con una conseguente capitalizzazione ad inizio negoziazioni pari a circa 21,5 milioni di euro. L’ammontare complessivo del collocamento è di circa 1 milione, mentre il flottante della società sarà pari a circa il 18,28% del capitale sociale.

Creactives Group è una società internazionale e PMI Innovativa, quotata sul Direct Market della Borsa di Vienna, che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain.

Il socio industriale Add Value SpA, già azionista della Società prima dell’ammissione con una quota del 16,76%, ha confermato l’interesse strategico e di lungo periodo aderendo all’aumento di capitale per un importo di circa 0,25 milioni. Le 144.000 azioni oggetto di nuova sottoscrizione da parte di Add Value SpA sono soggette a vincolo di lock-up per i 12 mesi successivi alla data di quotazione.

L’ammissione da parte di Borsa Italiana è attesa per il giorno 3 marzo 2023, con inizio delle negoziazioni delle azioni martedì 7 marzo 2023.