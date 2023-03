Banca Mps: il 20 marzo il ritorno nel Ftse Mib dopo 6 anni al posto di Buzzi

Da lunedì 20 marzo Banca Monte Paschi di Siena tornerà a far parte dell’indice Ftse Mib di Milano. L’istituto di credito fa il suo ritorno nel panieri con le 40 società con maggiore capitalizzazione e scambi a Piazza Affari dopo 6 anni di assenza. Il titolo era uscito dal paniere a marzo del 2017, a causa della prolungata sospensione delle azioni dalle contrattazioni stabilita dalla Consob.

Il 20 marzo Banca Mps prenderà il posto di Buzzi Unicem grazie alla ricapitalizzazione di 2,5 miliardi di euro messa a punto lo scorso anno.

La nuova lista di riserva, comunicata dal Ftse Russell, è composta da Buzzi Unicem, Saras, BFF Bank e Autogrill.

Per quanto riguarda i cambiamenti degli altri indici di Piazza Affari, nel Ftse Italia Mid Cap entra Buzzi Unicem ed esce Banca Monte Paschi di Siena. Nel Ftse Italia Small Cap non entra nessuno ma escono B&C Speakers e Piovan. Infine, nel Ftse Italia All-Share escono B&C Speakers e Piovan ma non entra nessun titolo.