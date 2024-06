Coca Cola annuncia l’investimento di 70 milioni di euro in Italia

Coca-Cola Hbc Italia, il principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia, ha annunciato un ambizioso piano di investimenti per il 2024. L’azienda destinerà oltre 70 milioni di euro per migliorare le sue fabbriche e l’intera catena del valore.

L’annuncio è stato fatto durante la presentazione del loro 20esimo rapporto di sostenibilità, intitolato ‘Celebriamo insieme il mondo di domani’, revisionato da Deloitte & Touche e redatto secondo gli standard internazionali GRI (Global Reporting Initiative).

Nel corso degli ultimi due decenni, Coca-Cola Hbc Italia ha documentato i suoi progressi in termini di sostenibilità sociale e ambientale, anticipando temi oggi di grande interesse pubblico come la circolarità degli imballaggi e la valorizzazione delle competenze. Dei 70 milioni di euro previsti per il 2024, circa 20 milioni saranno destinati a innovazioni nelle fabbriche, con particolare attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori, efficienza idrica ed energetica, mobilità sostenibile e circolarità degli imballaggi.

Parte degli investimenti sarà anche dedicata a migliorare la sostenibilità della filiera produttiva. Ad esempio, 11 milioni di euro saranno impiegati per l’acquisto di nuovi strumenti di vendita eco-friendly, come frigovetrine, destinati a oltre 100 mila bar, pizzerie, ristoranti e supermercati in tutta Italia.