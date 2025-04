Lavazza chiude il 2024 con fatturato in crescita del 9,1%

Il Gruppo Lavazza ha chiuso il 2024 con risultati finanziari positivi, segnando un fatturato in crescita del 9,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 3,35 miliardi di euro. L’Ebitda del gruppo ha visto un incremento significativo del 18,6%, passando da 263 milioni di euro nel 2023 a 312 milioni di euro nel 2024, con un Ebitda margin che è aumentato al 9,3% rispetto all’8,6% del 2023.

Parallelamente, l’Ebit del gruppo si è attestato a 130 milioni di euro, un miglioramento rispetto ai 97 milioni dell’anno precedente, mentre l’utile netto è salito a 82 milioni di euro, con un aumento del 20,6% rispetto ai 68 milioni del 2023. Tuttavia, la posizione finanziaria netta a fine 2024 è risultata negativa per 511 milioni di euro, riflettendo operazioni straordinarie come l’Opa su Ivs Group effettuata nel corso dell’anno.

Durante la presentazione dei risultati annuali, il CEO del Gruppo Lavazza, Antonio Baravalle, ha evidenziato un forte aumento delle quotazioni del caffè, con un incremento del 70% dei prezzi dell’Arabica e del Robusta rispetto al 2023. Baravalle ha inoltre indicato che tale tendenza al rialzo potrebbe proseguire nel 2025, con previsioni di ulteriori aumenti del 20% per l’Arabica e del 10% per la Robusta nei primi mesi del nuovo anno. Da gennaio 2023 a dicembre 2024, il costo dell’Arabica è aumentato del 190%, mentre quello della Robusta ha subito un incremento del 260%, evidenziando le sfide ma anche le opportunità nel mercato globale del caffè. Questi dati sottolineano l’importanza di strategie di gestione dei costi e approvvigionamento per le aziende del settore.