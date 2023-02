CNH: ricavi +26,7% e utile netto di $592 mln nel 4Q22

CNH ha chiuso il quarto trimestre 2022 con ricavi consolidati per 6.943 milioni di dollari (+26,7% rispetto al quarto trimestre 2021 per le Continuing Operations).

L’Utile netto si attesta a 592 milioni di dollari (vs 464 mln), mentre l’Utile netto Adjusted è pari a 486 milioni di dollari, con un Risultato diluito per azione di 0,43 dollari (vs 0,34$) e un Risultato diluito per azione Adjusted di 0,36 dollari.

L’EBIT Adjusted delle Attività Industriali è pari a 680 milioni di dollari (+302 milioni di dollari rispetto al quarto trimestre 2021).

Il Cash flow delle attività operative ammonta a 1.443 milioni di dollari e il Free Cash Flow delle Attività Industriali è pari a 2.049 milioni di dollari.

I Ricavi di vendita netti delle Attività Industriali sono pari a 6.352 milioni di dollari (+1.358 milioni di dollari rispetto al quarto trimestre 2021).

Il Cda intende raccomandare un dividendo annuo per azione di 0,36 euro (circa 0,38 dollari).

Nell’intero 2022, i ricavi consolidati si attestano a 23.551 milioni di dollari (+20,8% rispetto all’anno precedente, +24% a valuta costante), con un utile netto di 2.039 milioni di dollari (Utile netto Adjusted di 2.004 milioni, con un Risultato diluito per azione Adjusted di 1,46 dollari), un EBIT Adjusted delle Attività Industriali di 2.433 milioni di dollari e un Free Cash Flow delle Attività Industriali generato per 1.596 milioni di dollari.

La Società fornisce le previsioni per il 2023 riguardo alle Attività industriali:

• Ricavi di vendita netti in crescita tra il 6% e il 10% rispetto all’anno precedente, compresi gli effetti della conversione valutaria

• Spese generali, amministrative e di vendita in crescita di non più del 5% rispetto al 2022

• Free Cash Flow delle Attività Industriali tra 1,3 e 1,5 miliardi di dollari

• Spese di ricerca e sviluppo e spese in conto capitale pari a circa 1,6 miliardi di dollari.