CNH Industrial e One Smart Spray collaborano per ottimizzare l’irrorazione agricola

CNH Industrial, leader nel settore dei macchinari e dei servizi, ha stretto un accordo di collaborazione con One Smart Spray, una joint venture tra Bosch e BASF. L’obiettivo è integrare il sistema di irrorazione avanzato di One Smart Spray nel portafoglio prodotti dei brand agricoli di CNH Industrial, come Case IH e New Holland Agriculture.

Il processo di integrazione sarà gestito dal team Raven, esperti nel settore delle tecnologie agricole. Grazie a questa collaborazione, il sistema di irrorazione avanzato sarà disponibile a livello globale attraverso i marchi Case IH e New Holland Agriculture, come annunciato in una nota ufficiale.

L’implementazione del sistema di irrorazione avanzato nelle macchine agricole di CNH Industrial porterà numerosi benefici in termini di efficienza e sostenibilità. Questa soluzione innovativa permetterà agli agricoltori di ottimizzare l’uso dei prodotti fitosanitari, riducendo gli sprechi e l’impatto ambientale. Inoltre, contribuirà a migliorare la produttività e la redditività delle aziende agricole, offrendo un servizio sempre più personalizzato e adattabile alle esigenze di ciascun cliente.