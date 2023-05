Civitanavi: ricavi operativi +29% nel 1Q

Civitanavi Systems, attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, ha esaminato i ricavi operativi del primo trimestre 2023, che si attestano a 8 milioni, in crescita del 29% su base annua.

Al netto della variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati, la crescita è stata del 20%. Ad eccezione dei ricavi per royalties, tutte le altre tipologie di ricavo hanno registrato una crescita significativa rispetto al periodo precedente.

Ottima performance per tutte le divisioni operative, a conferma di un notevole sviluppo in vari settori del business e una ripresa della divisione Industriale, in aumento del 32% rispetto all’anno scorso.

Importante anche l’evoluzione degli ordini, che al 9 maggio 2023 è pari a 20,4 milioni, in aumento del 72%.

Sulla base dello scenario attuale, gli indicatori di mercato e le caratteristiche competitive distintive della Società, si confermano le tendenze a lungo termine della domanda nel settore di riferimento.