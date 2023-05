Wall Street sotto pressione: Dow Jones in calo dello 0,2%

I titoli azionari sotto pressione martedì, con le azioni delle banche regionali in ritirata, mentre gli investitori si preparano per i rapporti chiave sull’inflazione previsti nel corso della settimana e per i progressi sul limite del debito degli Stati Uniti.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 76 punti, pari allo 0,2%. Lo S&P 500 è sceso dello 0,4% e il Nasdaq Composite è sceso dello 0,5%.