Nel mese di settembre il dato relativo alle vendite al dettaglio della Cina ha messo a segno una crescita del 2,5% su base annua, inferiore al +3,3% atteso dal consensus. In particolare, un calo è stato registrato dalle vendite al dettaglio di articoli di arredamento e per la casa e, anche, di materiali di costruzione. In forte rimonta invece la vendita di auto, balzata su base annua del 14,2%.