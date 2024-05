Cina: importazioni ed esportazioni in rialzo ad aprile, borse Hong Kong e Shanghai in rialzo

Borse di Hong Kong e di Shanghai in rialzo dopo la pubblicazione dei numeri relativi alla bilancia commerciale della Cina. Nel mese di aprile le esportazioni cinesi sono salite dell’1,5% su base annua in termini di dollari Usa, in linea con le attese degli analisti intervistati dalla Reuters, mentre le importazioni sono cresciute dell’8,4%, oltre il rialzo stimato pari a +4,8%. La borsa di Hong Kong sale dell’1%, mentre Shanghai avanza dello 0,86%.