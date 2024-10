Chiusura mista per le Borse cinesi: Shanghai a +1,78% e Hong Kong a -0,50%

Le borse cinesi hanno chiuso con andamenti contrastanti, in una giornata caratterizzata da scambi esigui. Gli investitori sono in attesa di capire l’effetto delle promesse di Pechino riguardo futuri stimoli economici, mentre si preparano a ricevere dati economici cruciali per l’area.

L’indice Shanghai Composite ha registrato un incremento dell’1,78% chiudendo a 3.275 punti. Al contrario, l’indice Hong Kong Hang Seng ha subito una flessione dello 0,50%, fermandosi a 21.146 punti.