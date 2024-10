Jan De Raeymaeker è il nuovo CFO di EasyJet

Jan De Raeymaeker farà il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione di easyJet come nuovo Chief Financial Officer, come annunciato dalla compagnia aerea. Questo cambio di guardia vede De Raeymaeker subentrare a Kenton Jarvis, il quale è destinato a diventare CEO a partire dal 1° gennaio 2025, succedendo a Johan Lundgren.

Con un solido background nel settore finanziario, De Raeymaeker attualmente ricopre il ruolo di CFO presso Lineas, il maggiore operatore privato di trasporto ferroviario merci in Europa. Qui, è responsabile dei team Finance, Legal e Purchasing, dimostrando una leadership efficace e una gestione strategica delle risorse aziendali.

In passato De Raeymaeker ha accumulato significativa esperienza come CFO di Brussels Airlines, dove ha affinato le sue competenze nel gestire le finanze di una compagnia aerea, un settore noto per le sue sfide economiche e operative. La nomina di De Raeymaeker è vista come un passo strategico per easyJet, che continua a rafforzare il suo team dirigenziale in vista dei futuri sviluppi del mercato aereo. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jan nel nostro team,” ha dichiarato un portavoce di easyJet, sottolineando l’importanza di avere una figura di comprovata esperienza nel ruolo di CFO.